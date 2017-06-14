Атриум Групп

Наша продукция

Мы более 13-ти лет производим высококачественный сотовый и монолитный поликарбонат и
оргстекло и оцинкованные теплицы. Вы можете купить без посредников, по лучшей цене от
надежной фирмы-производителя не только нашу продукцию, но и товары наших партнеров.
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    Контактная информация

    Главный офис:

    603122, Россия,

    Нижний Новгород,

    ул. Кузбасская д. 1 Д оф. 39

    +7 (831) 280-82-86

    mail@atrium-stroy.ru

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    Атриум Групп

    Наши преимущества

    Приятные цены

    Наша цена более чем на 7% ниже средней цены на рынке

    Качественное сырье

    От крупнейших производителей: BAYER, SABIC, Казаньоргсинтез

    Мощность производства

    Производим от 1200 тонн в месяц. Производство под ваши размеры.

    Безопасная доставка

    Мы берем на себя всю ответственность за материал и транспортировку

    Надёжность

    Продукция полностью сертифицирована с паспортами качества.

    Не используем вторичку

    Только первичные гранулы. Не теряют эластичность и прочность

    Атриум Групп

    О компании

    Мы производим собственные марки поликарбоната со специальной защитой. Наше современное производство монолитного поликарбоната, сотового поликарбоната, оргcтекла и теплиц позволяет предлагать Вам товар высокого качества по оптимальной цене.

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    Все товары Вы можете приобрести без посредников, по лучшей цене от надежной фирмы-производителя
    в Москве, в Нижнем Новгороде, в Саранске, Казани и Кирове.
    Оцинкованные теплицы
    • Оцинкованные теплицы
    • Сотовый поликарбонат
    • Монолитный поликарбонат
    Теплица "Мечта Хозяйки"
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    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х4

    12,890.00
    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х4 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Хозяйки”две дери и две форточки
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    Теплица "Мечта Хозяйки"
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    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х6

    16,550.00
    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х6 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Хозяйки” две дери и две
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    Теплица "Мечта Хозяйки"
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    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х8

    19,990.00
    Теплица “Мечта Хозяйки” 3х8 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Хозяйки”две дери и две форточки
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    Теплица "Мечта Садовода"
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    Теплица “Мечта Садовода” 3х4

    13,900.00
    Теплица “Мечта Садовода” 3х4 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Садовода”две дери и две форточки
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    Теплица "Мечта Садовода"
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    Теплица “Мечта Садовода” 3х6

    17,870.00
    Теплица “Мечта Садовода” 3х6 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Садовода”две дери и две форточки
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    Теплица "Мечта Садовода"
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    Теплица “Мечта Садовода” 3х8

    21,850.00
    Теплица “Мечта Садовода” 3х8 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы “Мечта Садовода”две дери и две форточки
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    -16%
    Теплица "Капелька" 3*6
    Теплица Капелька
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    Теплица “Капелька” 3х4

    18,900.00 15,950.00
    Теплица “Капелька” 3х4 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы Капелька две дери и две форточки в
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    -15%
    Теплица "Капелька" 3*6
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    Теплица “Капелька” 3х6

    23,700.00 20,100.00
    Теплица “Капелька” 3х6 метра используется для выращивания культур на дачных участках. У теплицы Капелька две дери и две форточки в
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